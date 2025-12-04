  1. Суд інфо

Недофінансування, невиконані потреби та кадрова криза – підсумки аудиту ДСА

14:24, 4 грудня 2025
Аудит Рахункової палати показав, що значна частина потреб судів не забезпечується роками.
Недофінансування, невиконані потреби та кадрова криза – підсумки аудиту ДСА
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Оприлюднений аудит Державної судової адміністрації України висвітлив масштабні проблеми у роботі органу, який має забезпечувати функціонування судової влади. Перевірка показала: попри формально стабільні бюджетні показники, реальні потреби судів залишаються не покритими, а критичні напрямки фінансування - від ремонту приміщень до матеріально-технічної бази – хронічно недоотримують кошти, пише Apostrophe.

Ось лише окремі факти, які виявив аудит:

У 2023 році ДСА не закупила жодної з 2 597 потрібних лав для залів судових засідань. У 2024-му з 1 082 лав придбано лише одну. Із 173 трибун для засідань: у 2023-му закупили — одну, у 2024-му — лише дві.

Натомість, за даними Рахункової палати, майже 972 мільйони гривень бюджетних коштів, передбачених на ремонти, обладнання та інші базові потреби судів, були повернені назад до бюджету як «неосвоєні». До цього додаються сотні мільйонів гривень затримок із зарплатами для працівників апаратів судів і суддів - деякі з них залишались невиплачені або затримувались.

Також значна частина потреб судів не забезпечується роками. Частина запитуваних коштів узагалі не доходить до виконавців, а інша - повертається до бюджету невикористаною. При цьому зафіксована також серйозна кадрова нестача: навантаження на апарат судів зростає, а умови праці не поліпшуються. Окремо аудитори звертають увагу на суттєві відхилення між реальними потребами на забезпечення судів та фактичним фінансуванням, що створює довготривалу кризу.

ДСА нині очолює тимчасовий виконувач обов’язків голови Максим Пампура. Формально він відповідає за роботу органу, і саме на його період керівництва припало завершення аудиту та оприлюднення його результатів. Хоча проблеми, виявлені перевіркою, накопичувалися роками, тепер на керівництві ДСА лежить завдання - запропонувати реальні механізми їх вирішення. Поки що публічної стратегії подолання виявлених недоліків орган не презентував. Тож немає відповідей і на важливі питання:

  • чи будуть закупівлі обладнання та меблів для вже існуючих судів;
  • чи буде перегляд структури адміністрації, скорочення зайвих підрозділів і економія ресурсів;
  • чи забезпечать прозоре планування фінансів та контроль за виконанням бюджетних призначень.

«Пампура, як очільник ДСА, має взяти на себе відповідальність, зокрема, за реальні дії й результати. Якщо цього не станеться то втрата довіри до судової системи лише посилиться. А відтак питання, чи варто допускати до керівництва такої структури людину, за керівництва якої аудит показав провал, стане ще гострішим», - додає Apostrophe.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ДСА Рахункова палата

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чи вдасться вирішити проблему визнання зниклих безвісти у зв'язку з війною — законодавчі ініціативи

Оскільки існує певна проблема із забезпеченням законних прав і інтересів осіб, повʼязаних родинними чи іншими стосунками з особами, зниклими безвісти у зв'язку з воєнними діями, збройним конфліктом, прокоментуємо законодавчі ініціативи, покликані вирішити цю проблему.

Скільки коштів отримає судова система в наступному році та на скільки мільярдів вона недофінансована

Верховна Рада затвердила держбюджет на 2026 рік, залишивши судову систему з тими самими хронічними хворобами та дефіцитом коштів.

Експорт без перешкод: як законопроєкт 14270 захистить українські товари на міжнародному ринку

Законопроєкт передбачає механізми швидкого реагування на дискримінаційні дії інших держав і забезпечення безпечного доступу українських товарів на міжнародні ринки.

Несподіваний маневр: чому два суди по-своєму побачили одну й ту саму ДТП у Києві

Як різні ракурси відеодоказів призвели до протилежних висновків і кардинально змінили юридичну траєкторію справи.

Сильна держава починається з пам’яті про тих, хто її творив — Олена Шуляк

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №6493, який запроваджує особливий статус для народних депутатів – засновників державної незалежності України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]