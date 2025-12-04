Недофінансування, невиконані потреби та кадрова криза – підсумки аудиту ДСА

Аудит Рахункової палати показав, що значна частина потреб судів не забезпечується роками.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Оприлюднений аудит Державної судової адміністрації України висвітлив масштабні проблеми у роботі органу, який має забезпечувати функціонування судової влади. Перевірка показала: попри формально стабільні бюджетні показники, реальні потреби судів залишаються не покритими, а критичні напрямки фінансування - від ремонту приміщень до матеріально-технічної бази – хронічно недоотримують кошти, пише Apostrophe.

Ось лише окремі факти, які виявив аудит:

У 2023 році ДСА не закупила жодної з 2 597 потрібних лав для залів судових засідань. У 2024-му з 1 082 лав придбано лише одну. Із 173 трибун для засідань: у 2023-му закупили — одну, у 2024-му — лише дві.

Натомість, за даними Рахункової палати, майже 972 мільйони гривень бюджетних коштів, передбачених на ремонти, обладнання та інші базові потреби судів, були повернені назад до бюджету як «неосвоєні». До цього додаються сотні мільйонів гривень затримок із зарплатами для працівників апаратів судів і суддів - деякі з них залишались невиплачені або затримувались.

Також значна частина потреб судів не забезпечується роками. Частина запитуваних коштів узагалі не доходить до виконавців, а інша - повертається до бюджету невикористаною. При цьому зафіксована також серйозна кадрова нестача: навантаження на апарат судів зростає, а умови праці не поліпшуються. Окремо аудитори звертають увагу на суттєві відхилення між реальними потребами на забезпечення судів та фактичним фінансуванням, що створює довготривалу кризу.

ДСА нині очолює тимчасовий виконувач обов’язків голови Максим Пампура. Формально він відповідає за роботу органу, і саме на його період керівництва припало завершення аудиту та оприлюднення його результатів. Хоча проблеми, виявлені перевіркою, накопичувалися роками, тепер на керівництві ДСА лежить завдання - запропонувати реальні механізми їх вирішення. Поки що публічної стратегії подолання виявлених недоліків орган не презентував. Тож немає відповідей і на важливі питання:

чи будуть закупівлі обладнання та меблів для вже існуючих судів;

чи буде перегляд структури адміністрації, скорочення зайвих підрозділів і економія ресурсів;

чи забезпечать прозоре планування фінансів та контроль за виконанням бюджетних призначень.

«Пампура, як очільник ДСА, має взяти на себе відповідальність, зокрема, за реальні дії й результати. Якщо цього не станеться то втрата довіри до судової системи лише посилиться. А відтак питання, чи варто допускати до керівництва такої структури людину, за керівництва якої аудит показав провал, стане ще гострішим», - додає Apostrophe.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.