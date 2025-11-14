Є проблеми у фінансуванні та організаційному забезпеченні судів — Рахункова палата проаналізувала діяльність ДСА

Рахункова палата вважає, що ДСА не володіла повною та достовірною інформацією про реальні потреби місцевих і апеляційних судів щодо функціональних груп приміщень.

Рахункова палата затвердила Звіт про результати аудиту діяльності (ефективності) на тему «Організаційне забезпечення діяльності органів судової влади». Про це повідомили у пресслужбі Рахункової палати.

Аудит проведено з метою оцінки ефективності діяльності Державної судової адміністрації України (далі – ДСА України) щодо організаційного та фінансового забезпечення функціонування місцевих та апеляційних судів.

Відповідальний за контрольний захід – член Рахункової палати Кирило Клименко.

Період аудиту: 2023–2024 роки (з окремих питань більш тривалий період).

«ДСА України виконує провідну роль у забезпеченні всіх місцевих і апеляційних судів України необхідними ресурсами – фінансуванням, персоналом апаратів судів, приміщеннями й обладнанням.

Аудит виявив, що діяльність ДСА України у межах реалізації покладених на неї повноважень та основних завдань не забезпечила ефективного функціонування системи організаційного (кадрового, матеріально-технічного) та фінансового забезпечення місцевих і апеляційних судів», - заявили у Рахунковій палаті.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Аналіз рівня задоволення потреб у бюджетних коштах ДСА України у період 2015–2026 років засвідчив наявність системної та тривалої проблеми – постійного недофінансування органів судової влади. Протягом зазначеного періоду жодного разу не було досягнуто повного покриття потреби у фінансуванні ДСА України як головного розпорядника бюджетних коштів для місцевих і апеляційних судів: у 2023 році цей показник становив лише 51,4 %, а у 2024 році – 57,2 %.

Рахункова палата підкреслила, що водночас встановлено системні недоліки планування і розподілу бюджетних ресурсів, що призвели до низького рівня покриття потреб, нерівномірності фінансування, накопичення кредиторської заборгованості та повернення до бюджету неосвоєних коштів. Зокрема, у 2023–2024 роках до державного бюджету ДСА України повернула 972 млн грн невикористаних бюджетних асигнувань, які могли бути спрямовані на завершення реконструкцій чи будівництва судів.

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Упродовж 2019–2024 років кількість вакантних посад в апаратах судів подвоїлася і на початок 2025 року перевищила 5 тис., що становило понад 18 % штатної чисельності працівників апаратів судів. У 2023 році середній рівень плинності кадрів в апаратах місцевих загальних судів сягнув майже 29 %, у 2024 році становив 26 %, що вдвічі вище за цільовий індикатор для посад державної служби. Отже, кадрове забезпечення судів у 2023–2024 роках залишалося недостатнім, зазначила Рахункова палата.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Рахункова палата вважає, що ДСА не володіла повною та достовірною інформацією про реальні потреби місцевих і апеляційних судів щодо функціональних груп приміщень, зокрема, залів судових засідань, кабінетів суддів, приміщень для працівників апаратів судів, канцелярій та архівів, та про їхній стан.

«У 2023–2024 роках будівлі, в яких розміщувалися суди, відповідали державним будівельним нормам (далі – ДБН) за площею лише на 45 % і 52 % відповідно. Проте ДСА України не розробила планів поступового підвищення цього показника.

Рівень забезпечення місцевих і апеляційних судів засобами інформатизації становив 70-89 %. Значна частина техніки в судах була застарілою: станом на початок 2025 року підлягали списанню близько 19 % комп’ютерів, 23 % серверів, 17 % одиниць оргтехніки та 30 % засобів фіксації», - кажуть у Рахунковій палаті.

Висновки та рекомендації

Рахункова палата заявила, що діяльність ДСА України щодо забезпечення місцевих і апеляційних судів характеризувалася постійним недофінансуванням, браком кадрів і неналежними матеріально-технічними умовами. З 2023 по 2024 рік такий стан супроводжувався збільшенням кількості нерозглянутих судових справ і матеріалів – на 12 %, а також зростанням частки проваджень, розгляд яких тривав понад один рік – на 19 %.

За результатами аудиту Рахункова палата надала рекомендації Міністерству фінансів України, Вищій раді правосуддя, Раді суддів України та ДСА України, зокрема щодо:

- дотримання вимог щодо повного і своєчасного фінансування судів під час формування орієнтовних граничних показників видатків державного бюджету для органів судової влади;

- удосконалення порядку взаємодії ДСА України з розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня;

- створення єдиної цифрової системи управління ресурсами судів;

- доопрацювання нормативів фінансового, кадрового і матеріально-технічного забезпечення судів;

- довгострокового планування розвитку матеріально-технічної бази судів, спрямоване на поступове наближення до вимог ДБН.

«Цей захід контролю дав змогу оцінити реальні умови, в яких працюють місцеві й апеляційні суди. Переконаний, що реалізація рекомендацій, наданих за результатами аудиту, сприятиме оптимізації процесу організаційного та фінансового забезпечення судів, зміцненню довіри громадян до судової системи та забезпеченню належного функціонування судів у воєнний і повоєнний періоди», – зазначив Кирило Клименко.

Рішення Рахункової палати та Звіт будуть надіслані Комітетові Верховної Ради України з питань правової політики з рекомендацією розглянути їх на його засіданні.

Звіт та рішення Рахункової палати також будуть надіслані Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Міністерству фінансів України, Вищій раді правосуддя, Раді суддів України та Державній судовій адміністрації України, а також оприлюднені на офіційному вебсайті Рахункової палати.

