Есть проблемы в финансировании и организационном обеспечении судов — Счетная палата проанализировала деятельность ГСА

11:57, 14 ноября 2025
Счетная палата считает, что ГСА не владела полной и достоверной информацией о реальных потребностях местных и апелляционных судов относительно функциональных групп помещений.
Счетная палата утвердила Отчет о результатах аудита деятельности (эффективности) на тему «Организационное обеспечение деятельности органов судебной власти». Об этом сообщили в пресс-службе Счетной палаты.

Аудит проведен с целью оценки эффективности деятельности Государственной судебной администрации Украины (далее — ГСА Украины) по организационному и финансовому обеспечению функционирования местных и апелляционных судов.

Ответственный за контрольное мероприятие — член Счетной палаты Кирилл Клименко.

Период аудита: 2023–2024 годы (по отдельным вопросам — более длительный период).

«ГСА Украины выполняет ведущую роль в обеспечении всех местных и апелляционных судов Украины необходимыми ресурсами — финансированием, персоналом аппаратов судов, помещениями и оборудованием.

Аудит выявил, что деятельность ГСА Украины в рамках реализации возложенных на нее полномочий и основных задач не обеспечила эффективного функционирования системы организационного (кадрового, материально-технического) и финансового обеспечения местных и апелляционных судов», — заявили в Счетной палате.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Анализ уровня удовлетворения потребностей в бюджетных средствах ГСА Украины в период 2015–2026 годов показал наличие системной и длительной проблемы — постоянного недофинансирования органов судебной власти.

В течение указанного периода ни разу не было достигнуто полного покрытия потребности в финансировании ГСА Украины как главного распорядителя бюджетных средств для местных и апелляционных судов: в 2023 году этот показатель составлял лишь 51,4 %, а в 2024 году — 57,2 %.

Счетная палата подчеркнула, что одновременно выявлены системные недостатки планирования и распределения бюджетных ресурсов, что привело к низкому уровню покрытия потребностей, неравномерности финансирования, накоплению кредиторской задолженности и возврату в бюджет неосвоенных средств.

В частности, в 2023–2024 годах ГСА Украины вернула в государственный бюджет 972 млн грн неиспользованных бюджетных ассигнований, которые могли быть направлены на завершение реконструкций или строительства судов.

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В течение 2019–2024 годов количество вакантных должностей в аппаратах судов удвоилось и на начало 2025 года превысило 5 тыс., что составляло более 18 % штатной численности работников аппаратов судов.

В 2023 году средний уровень текучести кадров в аппаратах местных общих судов достиг почти 29 %, в 2024 году составил 26 %, что вдвое выше целевого индикатора для должностей государственной службы.

Следовательно, кадровое обеспечение судов в 2023–2024 годах оставалось недостаточным, отметила Счетная палата.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Счетная палата считает, что ГСА не владела полной и достоверной информацией о реальных потребностях местных и апелляционных судов по функциональным группам помещений — залам судебных заседаний, кабинетам судей, помещениям для работников аппаратов судов, канцеляриям и архивам, а также об их состоянии.

«В 2023–2024 годах здания, в которых размещались суды, соответствовали государственным строительным нормам (ДБН) по площади лишь на 45 % и 52 % соответственно. Однако ГСА Украины не разработала планы постепенного повышения этого показателя.

Уровень обеспечения местных и апелляционных судов средствами информатизации составлял 70–89 %. Значительная часть техники в судах была устаревшей: по состоянию на начало 2025 года подлежали списанию около 19 % компьютеров, 23 % серверов, 17 % единиц оргтехники и 30 % средств фиксации», — сообщили в Счетной палате.

Выводы и рекомендации

Счетная палата заявила, что деятельность ГСА Украины по обеспечению местных и апелляционных судов характеризовалась постоянным недофинансированием, нехваткой кадров и ненадлежащими материально-техническими условиями.

С 2023 по 2024 год такая ситуация сопровождалась увеличением количества нерассмотренных судебных дел и материалов — на 12 %, а также ростом доли производств, рассмотрение которых длилось более одного года — на 19 %.

По результатам аудита Счетная палата предоставила рекомендации Министерству финансов Украины, Высшему совету правосудия, Совету судей Украины и ГСА Украины, в частности относительно:

  • соблюдения требований по полному и своевременному финансированию судов при формировании предельных показателей расходов госбюджета для органов судебной власти;
  • усовершенствования порядка взаимодействия ГСА Украины с распорядителями бюджетных средств нижнего уровня;
  • создания единой цифровой системы управления ресурсами судов;
  • доработки нормативов финансового, кадрового и материально-технического обеспечения судов;
  • долгосрочного планирования развития материально-технической базы судов с целью постепенного приближения к требованиям ДБН.

«Это контрольное мероприятие позволило оценить реальные условия, в которых работают местные и апелляционные суды. Убежден, что реализация рекомендаций, предоставленных по результатам аудита, будет способствовать оптимизации процесса организационного и финансового обеспечения судов, укреплению доверия граждан к судебной системе и обеспечению надлежащего функционирования судов в военный и послевоенный периоды», — отметил Кирилл Клименко.

Решение Счетной палаты и Отчет будут направлены Комитету Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики с рекомендацией рассмотреть их на заседании.

Отчет и решение Счетной палаты также будут направлены Верховной Раде Украины, Кабинету Министров Украины, Министерству финансов Украины, Высшему совету правосудия, Совету судей Украины и Государственной судебной администрации Украины, а также опубликованы на официальном сайте Счетной палаты.

