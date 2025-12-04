Недофинансирование, невыполненные потребности и кадровый кризис – итоги аудита ГСА

Аудит Счетной палаты показал, что значительная часть нужд судов не обеспечивается годами.

Опубликованный аудит Государственной судебной администрации Украины выявил масштабные проблемы в работе органа, который должен обеспечивать функционирование судебной власти. Проверка показала: несмотря на формально стабильные бюджетные показатели, реальные потребности судов остаются непокрытыми, а критические направления финансирования — от ремонта помещений до материально-технической базы — хронически недополучают средства, пишет Apostrophe.

Вот лишь отдельные факты, которые выявил аудит:

В 2023 году ГСА не закупила ни одной из 2 597 нужных скамей для залов судебных заседаний. В 2024-м из 1 082 скамей приобретена только одна. Из 173 трибун для заседаний: в 2023 году закупили одну, в 2024-м — лишь две.

В то же время, по данным Счетной палаты, почти 972 миллиона гривен бюджетных средств, предусмотренных на ремонты, оборудование и другие базовые потребности судов, были возвращены обратно в бюджет как «неосвоенные». К этому добавляются сотни миллионов гривен задержек с выплатой зарплат сотрудникам аппаратов судов и судьям — некоторые из них оставались невыплаченными или задерживались.

Также значительная часть потребностей судов не обеспечивается годами. Часть запрашиваемых средств вообще не доходит до исполнителей, а другая — возвращается в бюджет неиспользованной. При этом зафиксирована и серьезная кадровая нехватка: нагрузка на аппарат судов растет, а условия труда не улучшаются. Отдельно аудиторы обращают внимание на существенные расхождения между реальными потребностями обеспечения судов и фактическим финансированием, что создает долгосрочный кризис.

ГСА сейчас возглавляет временно исполняющий обязанности председателя Максим Пампура. Формально он отвечает за работу органа, и именно на период его руководства пришлось завершение аудита и обнародование его результатов. Хотя выявленные проверкой проблемы накапливались годами, теперь на руководстве ГСА лежит задача — предложить реальные механизмы их решения. Пока что публичной стратегии преодоления выявленных недостатков орган не представил. Поэтому нет ответов и на важные вопросы:

будут ли осуществляться закупки оборудования и мебели для уже существующих судов;

будет ли пересмотр структуры администрации, сокращение лишних подразделений и экономия ресурсов;

обеспечат ли прозрачное планирование финансов и контроль за выполнением бюджетных назначений.

«Пампура, как руководитель ГСА, должен взять на себя ответственность, в том числе за реальные действия и результаты. Если этого не произойдет, утрата доверия к судебной системе лишь усилится. А значит, вопрос о том, стоит ли допускать к руководству такой структурой человека, при чьем руководстве аудит показал провал, станет еще острее», - добавляет Apostrophe.

