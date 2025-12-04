  1. В Україні
Конституційний Суд відклав розгляд справи за скаргою Павла Вовка

13:32, 4 грудня 2025
КСУ на одному з наступних пленарних засідань продовжить розгляд справи за конституційною скаргою Павла Вовка щодо перевірки на конституційність положень Закону «Про судоустрій і статус суддів».
Конституційний Суд відклав розгляд справи за скаргою Павла Вовка
Перший сенат Конституційного Суду України 3 грудня на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглядав справу за конституційною скаргою Павла Вовка.

Заявник просить перевірити на конституційність пункт 61 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року № 1402–VIII зі змінами, згідно з яким «переведення судді на посаду судді до іншого суду того самого або нижчого рівня у разі реорганізації або ліквідації суду, в якому такий суддя обіймає посаду, може здійснюватися без конкурсу виключно після підтвердження таким суддею відповідності займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України „Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)“».

Під час засідання Суд ухвалив відкласти розгляд справи через неявку учасників конституційного провадження.

Розгляд у відкритій частині буде продовжено на одному з наступних пленарних засідань.

Суддя-доповідач — Алла Олійник.

