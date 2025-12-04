Конституционный Суд отложил рассмотрение дела по жалобе Павла Вовка

КСУ на одном из следующих пленарных заседаний продолжит рассмотрение дела по конституционной жалобе Павла Вовка по поводу проверки на конституционность положений Закона «О судоустройстве и статусе судей».

Первый сенат Конституционного Суда Украины 3 декабря на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривал дело по конституционной жалобе Павла Вовка.

Заявитель просит проверить на конституционность пункт 61 раздела XII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О судебном устройстве и статусе судей» от 2 июня 2016 года № 1402–VIII с изменениями, согласно которому «переведение судьи на должность судьи в другой суд того же или нижестоящего уровня в случае реорганизации или ликвидации суда, в котором такой судья занимает должность, может осуществляться без конкурса исключительно после подтверждения таким судьей соответствия занимаемой должности судьи, назначенного на должность сроком на пять лет или избранного судьей бессрочно до вступления в силу Закона Украины „О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)“».

Во время заседания Суд постановил отложить рассмотрение дела из-за неявки участников конституционного производства.

Рассмотрение в открытой части будет продолжено на одном из следующих пленарных заседаний.

Судья-докладчик — Алла Олейник.

