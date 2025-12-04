Уряд виділив 224 млн грн на блочно-модульні котельні для Сумської області

1,76 млрд грн виділено на ремонт доріг у Херсонській та Миколаївській областях.

Кабінет міністрів направив 224 млн грн на закупівлю блочно-модульних котелень для Сумської області та 1,76 млрд грн на ремонт і утримання автомобільних доріг у Херсонській і Миколаївській областях. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

«Виділяємо 224 мільйони гривень на блочно-модульні котельні для стабільного теплопостачання Сумщини. Нове резервне обладнання забезпечить надійне проходження опалювального сезону в громадах Сум і Шостки», — сказала вона.

Додатково 1,76 млрд грн з резервного фонду підуть на дороги загального значення в Херсонській і Миколаївській областях, які мають важливе значення для обороноздатності.

