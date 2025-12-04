  1. В Украине

Правительство выделило 224 млн грн на блочно-модульные котельные для Сумской области

12:57, 4 декабря 2025
1,76 млрд грн выделено на ремонт дорог в Херсонской и Николаевской областях.
Правительство выделило 224 млн грн на блочно-модульные котельные для Сумской области
Фото иллюстративное
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет министров направил 224 млн грн на закупку блочно-модульных котельных для Сумской области и 1,76 млрд грн на ремонт и содержание автомобильных дорог в Херсонской и Николаевской областях. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

«Выделяем 224 миллиона гривен на блочно-модульные котельные для стабильного теплоснабжения Сумщины. Новое резервное оборудование обеспечит надежное прохождение отопительного сезона в общинах Сум и Шостки», — сказала она.

Дополнительно 1,76 млрд грн из резервного фонда пойдут на дороги общего значения в Херсонской и Николаевской областях, которые имеют важное значение для обороноспособности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины Сумы Херсон Николаев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Удастся ли решить проблему признания пропавших без вести в связи с войной — законодательные инициативы

Поскольку существует определённая проблема с обеспечением законных прав и интересов лиц, связанных семейными или иными связями с пропавшими без вести в связи с военными действиями, вооружённым конфликтом, прокомментируем законодательные инициативы, направленные на решение этой проблемы.

Сколько средств получит судебная система в следующем году и на сколько миллиардов она недофинансирована

Верховная Рада утвердила госбюджет на 2026 год, оставив судебную систему с теми же хроническими болезнями и дефицитом средств.

Экспорт без препятствий: как законопроект №14270 защитит украинские товары на международном рынке

Законопроект предусматривает механизмы быстрого реагирования на дискриминационные действия других государств и обеспечивает безопасный доступ украинских товаров на международные рынки.

Неожиданный маневр: почему два суда по‑своему увидели одну и ту же ДТП в Киеве

Как разные ракурсы видеодоказательств привели к противоположным выводам и кардинально изменили юридическую траекторию дела.

Сильное государство начинается с памяти о тех, кто его творил — Елена Шуляк

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6493, который вводит особый статус для народных депутатов – основателей государственной независимости Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]