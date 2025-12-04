Правительство выделило 224 млн грн на блочно-модульные котельные для Сумской области

1,76 млрд грн выделено на ремонт дорог в Херсонской и Николаевской областях.

Кабинет министров направил 224 млн грн на закупку блочно-модульных котельных для Сумской области и 1,76 млрд грн на ремонт и содержание автомобильных дорог в Херсонской и Николаевской областях. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

«Выделяем 224 миллиона гривен на блочно-модульные котельные для стабильного теплоснабжения Сумщины. Новое резервное оборудование обеспечит надежное прохождение отопительного сезона в общинах Сум и Шостки», — сказала она.

Дополнительно 1,76 млрд грн из резервного фонда пойдут на дороги общего значения в Херсонской и Николаевской областях, которые имеют важное значение для обороноспособности.

