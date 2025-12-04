  1. В Україні

НАЗК виявило понад 3,3 млн грн необґрунтованих активів у судді Нікушина

12:48, 4 грудня 2025
За даними НАЗК, суддя Києво-Святошинського райсуду Київщини купив два Mercedes та Renault за цінами в сотні разів нижчими за ринкові.
Фото: НАЗК
Національне агентство з запобігання корупції за даними СБУ ініціювало через САП позов до ВАКС про визнання необґрунтованими активів судді Києво-Святошинського райсуду Київської області. За інформацію ЗМІ, мова йде про Віталія Нікушина.

НАЗК зазначає, що під час моніторингу способу життя НАЗК виявило, що у 2022-2023 роках суддя придбав три автомобілі за значно заниженими цінами:

  • MERCEDES-BENZ G 350 TD 2013 року — за 10 тис. грн (ринкова вартість понад 2,1 млн грн);
  • MERCEDES-BENZ G 500 2013 року — за 529 тис. грн (в оголошенні — майже 685 тис. грн);
  • RENAULT ZOE 2017 року — за 5 тис. грн (експертна оцінка — 431,5 тис. грн).

Перевірка доходів судді та його родини показала, що законних джерел для таких покупок не було.

САП звернулася до Вищого антикорупційного суду з позовом про стягнення в дохід держави:

  • автомобіля MERCEDES-BENZ G 350 TD;
  • частини вартості RENAULT ZOE;
  • грошових коштів на банківських рахунках.

У підсумку вищесказаного, загальна сума необґрунтованих активів — понад 3,3 млн грн.

У разі набрання чинності рішенням суду про стягнення активів суддя підлягатиме звільненню з посади.

