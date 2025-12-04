НАЗК виявило понад 3,3 млн грн необґрунтованих активів у судді Нікушина
Національне агентство з запобігання корупції за даними СБУ ініціювало через САП позов до ВАКС про визнання необґрунтованими активів судді Києво-Святошинського райсуду Київської області. За інформацію ЗМІ, мова йде про Віталія Нікушина.
НАЗК зазначає, що під час моніторингу способу життя НАЗК виявило, що у 2022-2023 роках суддя придбав три автомобілі за значно заниженими цінами:
- MERCEDES-BENZ G 350 TD 2013 року — за 10 тис. грн (ринкова вартість понад 2,1 млн грн);
- MERCEDES-BENZ G 500 2013 року — за 529 тис. грн (в оголошенні — майже 685 тис. грн);
- RENAULT ZOE 2017 року — за 5 тис. грн (експертна оцінка — 431,5 тис. грн).
Перевірка доходів судді та його родини показала, що законних джерел для таких покупок не було.
САП звернулася до Вищого антикорупційного суду з позовом про стягнення в дохід держави:
- автомобіля MERCEDES-BENZ G 350 TD;
- частини вартості RENAULT ZOE;
- грошових коштів на банківських рахунках.
У підсумку вищесказаного, загальна сума необґрунтованих активів — понад 3,3 млн грн.
У разі набрання чинності рішенням суду про стягнення активів суддя підлягатиме звільненню з посади.
