НАПК выявило более 3,3 млн грн необоснованных активов у судьи Никушина
Национальное агентство по предотвращению коррупции по данным СБУ инициировало через САП иск в ВАКС о признании необоснованными активов судьи Киево-Святошинского райсуда Киевской области. По информации СМИ, речь идет о Виталии Никушине.
НАПК отмечает, что в ходе мониторинга образа жизни НАПК обнаружило, что в 2022-2023 годах судья приобрел три автомобиля по значительно заниженным ценам:
- MERCEDES-BENZ G 350 TD 2013 года — за 10 тыс. грн (рыночная стоимость более 2,1 млн грн);
- MERCEDES-BENZ G 500 2013 года — за 529 тыс. грн (в объявлении — почти 685 тыс. грн);
- RENAULT ZOE 2017 года — за 5 тыс. грн (экспертная оценка — 431,5 тыс. грн).
Проверка доходов судьи и его семьи показала, что законных источников для таких покупок не было.
САП обратилась в Высший антикоррупционный суд с иском о взыскании в доход государства:
- автомобиля MERCEDES-BENZ G 350 TD;
- части стоимости RENAULT ZOE;
- денежных средств на банковских счетах.
В итоге вышесказанного, общая сумма необоснованных активов — более 3,3 млн грн.
В случае вступления в силу решения суда о взыскании активов судья подлежит увольнению с должности.
