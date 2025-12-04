  1. В Украине

НАПК выявило более 3,3 млн грн необоснованных активов у судьи Никушина

12:48, 4 декабря 2025
По данным НАПК, судья Киево-Святошинского райсуда Киевской области купил два Mercedes и Renault по ценам в сотни раз ниже рыночных.
НАПК выявило более 3,3 млн грн необоснованных активов у судьи Никушина
Фото: НАПК
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное агентство по предотвращению коррупции по данным СБУ инициировало через САП иск в ВАКС о признании необоснованными активов судьи Киево-Святошинского райсуда Киевской области. По информации СМИ, речь идет о Виталии Никушине.

НАПК отмечает, что в ходе мониторинга образа жизни НАПК обнаружило, что в 2022-2023 годах судья приобрел три автомобиля по значительно заниженным ценам:

  • MERCEDES-BENZ G 350 TD 2013 года — за 10 тыс. грн (рыночная стоимость более 2,1 млн грн);
  • MERCEDES-BENZ G 500 2013 года — за 529 тыс. грн (в объявлении — почти 685 тыс. грн);
  • RENAULT ZOE 2017 года — за 5 тыс. грн (экспертная оценка — 431,5 тыс. грн).

Проверка доходов судьи и его семьи показала, что законных источников для таких покупок не было.

САП обратилась в Высший антикоррупционный суд с иском о взыскании в доход государства:

  • автомобиля MERCEDES-BENZ G 350 TD;
  • части стоимости RENAULT ZOE;
  • денежных средств на банковских счетах.

В итоге вышесказанного, общая сумма необоснованных активов — более 3,3 млн грн.

В случае вступления в силу решения суда о взыскании активов судья подлежит увольнению с должности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья СБУ САП НАПК ВАКС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Удастся ли решить проблему признания пропавших без вести в связи с войной — законодательные инициативы

Поскольку существует определённая проблема с обеспечением законных прав и интересов лиц, связанных семейными или иными связями с пропавшими без вести в связи с военными действиями, вооружённым конфликтом, прокомментируем законодательные инициативы, направленные на решение этой проблемы.

Сколько средств получит судебная система в следующем году и на сколько миллиардов она недофинансирована

Верховная Рада утвердила госбюджет на 2026 год, оставив судебную систему с теми же хроническими болезнями и дефицитом средств.

Экспорт без препятствий: как законопроект №14270 защитит украинские товары на международном рынке

Законопроект предусматривает механизмы быстрого реагирования на дискриминационные действия других государств и обеспечивает безопасный доступ украинских товаров на международные рынки.

Неожиданный маневр: почему два суда по‑своему увидели одну и ту же ДТП в Киеве

Как разные ракурсы видеодоказательств привели к противоположным выводам и кардинально изменили юридическую траекторию дела.

Сильное государство начинается с памяти о тех, кто его творил — Елена Шуляк

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6493, который вводит особый статус для народных депутатов – основателей государственной независимости Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]