НАПК выявило более 3,3 млн грн необоснованных активов у судьи Никушина

По данным НАПК, судья Киево-Святошинского райсуда Киевской области купил два Mercedes и Renault по ценам в сотни раз ниже рыночных.

Национальное агентство по предотвращению коррупции по данным СБУ инициировало через САП иск в ВАКС о признании необоснованными активов судьи Киево-Святошинского райсуда Киевской области. По информации СМИ, речь идет о Виталии Никушине.

НАПК отмечает, что в ходе мониторинга образа жизни НАПК обнаружило, что в 2022-2023 годах судья приобрел три автомобиля по значительно заниженным ценам:

MERCEDES-BENZ G 350 TD 2013 года — за 10 тыс. грн (рыночная стоимость более 2,1 млн грн);

MERCEDES-BENZ G 500 2013 года — за 529 тыс. грн (в объявлении — почти 685 тыс. грн);

RENAULT ZOE 2017 года — за 5 тыс. грн (экспертная оценка — 431,5 тыс. грн).

Проверка доходов судьи и его семьи показала, что законных источников для таких покупок не было.

САП обратилась в Высший антикоррупционный суд с иском о взыскании в доход государства:

автомобиля MERCEDES-BENZ G 350 TD;

части стоимости RENAULT ZOE;

денежных средств на банковских счетах.

В итоге вышесказанного, общая сумма необоснованных активов — более 3,3 млн грн.

В случае вступления в силу решения суда о взыскании активов судья подлежит увольнению с должности.

