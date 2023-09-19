Какие зарплаты Кабмин предлагает установить в Специализированной антикоррупционной прокуратуре

Должностные оклады САП предлагают определить отдельной нормой.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин зарегистрировал законопроект 10060 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс и другие законодательные акты по усилению самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Среди прочего в статье 81 закона о прокуратуре предлагается установить следующие должностные оклады прокуроров и других работников Специализированной антикоррупционной прокуратуры в соответствии с размером прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года:

1) руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры – 75;

2) первый заместитель, заместитель руководителя САП – 60;

4) руководитель подразделения САП – 45;

5) заместитель руководителя подразделения САП – 42;

6) прокурор САП – 40;

7) государственные служащие САП – сумма, равная четырем размерам должностного оклада, установленного Кабинетом Министров Украины для работников, занимающих соответствующие должности в центральных органах исполнительной власти.

Напомним, что в настоящее время в соответствии с законом о прокуратуре должностной оклад прокурора САП не может быть меньше должностного оклада руководителя структурного подразделения центрального управления НАБУ, осуществляющего досудебное расследование.

В то же время для «обычных» прокуроров Государственным бюджетом в 2023 году установлено ограничение для расчета должностных окладов (ПМ – 1600 грн). И в 2024 году, согласно проекту Госбюджета, прожиточный минимум для трудоспособных лиц для расчета должностного оклада прокурора окружной прокуратуры также составит 1600 грн.

Однако для НАБУ и НАПК при расчете окладов в 2024 году по проекту бюджета предлагают использовать цифру общего прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть 3028 грн.

Если исходить из цифры «общего» прожиточного минимума в 3028 грн, то руководитель САП будет получать более 227 тысяч грн, а прокурор САП – более 121 тысяч грн.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.