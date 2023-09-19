Правительство назначило заместителей председателя Национальной службы здравоохранения

Ирина Надашкевич и Александр Рябец назначен заместителями председателя НСЗУ.

Во вторник, 19 сентября, Кабинет министров провел заседание, на котором принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Правительство приняло распоряжение о назначении:

• Надашкевич Ирины Сергеевны заместителем Председателя Национальной службы здравоохранения Украины:

• Рябца Александра Владимировича заместителем Председателя Национальной службы здравоохранения Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации.

Также Кабмин уволил Олега Котенко с должности Уполномоченного по вопросам пропавших без вести.

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