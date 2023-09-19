Норвегия передаст Украине около 50 гусеничных грузовиков

Грузовики M548 способны перевозить боеприпасы и продовольствие по бездорожью.

Источник фото: Милитарный

Норвегия в рамках военной помощи передаст Украине около 50 гусеничных грузовиков M548 (NM199) для перевозки грузов по бездорожью, – сообщает норвежское правительство.

«Это важно для обеспечения поставок в районы, где нет дорог», – отметил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

Машина является гусеничной и способна маневрировать на местности, недоступной для колесной техники. В грузовике могут перевозиться боеприпасы, продовольствие и вода украинским войскам в полевых условиях.

Международный автомобиль называется M548, а норвежская версия – NM199. Автомобили находились на хранении в ВСУ, но сейчас находятся на техобслуживании. Носители будут заменены через уже запланированные проекты.

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