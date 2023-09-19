Норвегія передасть Україні близько 50 гусеничних вантажівок

Вантажівки M548 здатні перевозити боєприпаси та продовольство по бездоріжжю.

Джерело фото: Мілітарний

Норвегія в межах військової допомоги передасть Україні близько 50 гусеничних вантажівок M548 (NM199) для перевезення вантажів по бездоріжжю, – повідомляє норвезький Уряд.

«Це важливо для забезпечення постачання в райони, де немає доріг», – зазначив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Машина є гусеничною та здатна маневрувати на місцевості, недоступній для колісної техніки. У вантажівці можуть перевозитися боєприпаси, продовольство та вода українським військам у польових умовах.

Міжнародний автомобіль називається M548, а норвезька версія – NM199. Автомобілі перебували на зберіганні в ЗСУ, але зараз знаходяться на техобслуговуванні. Носії будуть замінені через уже заплановані проекти.

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