Кабмін звільнив Олега Котенка з посади Уповноваженого з питань зниклих безвісти

Він був призначений на цю посаду 20 травня 2022 року.

Фото: grupa-patriot.org.ua

У вівторок, 19 вересня, Кабінет міністрів провів засідання, на якому ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, Уряд звільнив Котенка Олега Олексійовича з посади Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Відомо, що він був призначений на цю посаду 20 травня 2022 року.

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