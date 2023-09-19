Кабмін звільнив Олега Котенка з посади Уповноваженого з питань зниклих безвісти

У вівторок, 19 вересня, Кабінет міністрів провів засідання, на якому ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Так, Уряд звільнив Котенка Олега Олексійовича з посади Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
Відомо, що він був призначений на цю посаду 20 травня 2022 року.
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