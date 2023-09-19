Ердоган заявив, що зараз повернути Крим неможливо

За словами президента Туреччини, у 2014 році він «не зміг змусити» росію піти з українського півострова.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вважає, що зараз повернути Крим неможливо. Про це він заявив у інтерв'ю PBS.

За його словами, у 2014-му у нього були дискусії щодо питання анексованого українського півострова з Путіним.

«Мої міркування не увінчалися успіхом. Я не зміг змусити їх піти з півострова. Думаю, що в цей час це теж неможливо. Думаю, час покаже», - сказав Ердоган.

Раніше голова розвідки Кирило Буданов розповів, коли ЗСУ розірвуть сухопутний коридор між росією та Кримом.

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