Як уникнути світової продовольчої кризи: Шмигаль запропонував Польщі, Угорщині та Словаччині компроміс щодо експорту зерна

Шмигаль закликав сусідні країни стати на шлях конструктивного діалогу, від якого виграють всі.

Джерело фото: kmu.gov.ua

Україна буде позиватися у Світову організацію торгівлі проти Польщі, Угорщини та Словаччини через односторонні обмеження на імпорт української агропродукції. Водночас Уряд пропонує ЄС та країнам-сусідам компромісний сценарій. Єврокомісії вже представлено план дій щодо контролю за експортом 4 груп агротоварів з України. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Зокрема, планується ухвалити постанову, яка передбачає, що товари, які йдуть в режимі експорту до 5 держав-сусідів, будуть отримувати верифікацію та погодження від українського Мінекономіки.

Водночас Україна вже подала формальний запит до Польщі, Угорщини та Словаччини про порушення норм Світової організації торгівлі.

«Також ми починаємо антидискримінаційне розслідування проти недружніх дій цих країн у торговельній сфері на основі статистики 2023 року. Якщо Польща та Угорщина не погодяться на узгоджені з Єврокомісією заходи та не скасують односторонні заборони щодо наших товарів, ми ухвалимо рішення про заборону імпорту до України певних категорій товарів із зазначених країн», – зазначив очільник Уряду.

Він зазначаив, що подальше блокування нашого аграрного експорту країнами-сусідами вдарить по українській економіці, фінансах, податкових надходженнях та робочих місцях. А зіграє на руку російському плану влаштувати чергову світову продовольчу кризу.

Крім того, Денис Шмигаль закликав сусідні країни відмовитися від шкідливих та неправомірних обмежень, від політичного популізму і стати на шлях конструктивного діалогу, від якого виграють всі.

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