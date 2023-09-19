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Які зарплати Кабмін пропонує встановити у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі

Посадові оклади у САП пропонують визначити окремою нормою.

Обов’язок подання декларації пропонують поширити на радників Офісу Президента та радників міністрів

Пропонується поширити дію Закону про запобігання корупції на штатних і позаштатних помічників, радників Президента, Прем’єр-міністра, інших членів Уряду, радників Офісу Президента України, помічників, радників Керівника Офісу Президента України та його заступників.

Президент зможе повертати подання про призначення суддів у разі загрози нацбезпеці, - Комітет погодив законопроект

Верховній Раді рекомендують схвалити законопроект про повернення Президентом подань про призначення суддів у разі отримання даних від СБУ чи НАБУ – на думку Дениса Маслова, це конституційно, бо Конституція дозволяє визначати законом порядок призначення суддів.

Олена Зеленська на сесії Генасамблеї ООН розповіла, як в Україні долають проблеми з оплатою праці жінок

Олена Зеленська розповіла, що Кабмін затвердив Національну стратегію подолання ґендерного розриву в оплаті праці в Україні до 2030 року.

Для керівників державних підприємств та установ скасують обов’язок подання декларацій, – НАЗК звернулося з листом до Зеленського

У разі прийняття закону про електронне декларування у тому вигляді, що схвалив Комітет Анастасії Радіної, очільники державних підприємств, установ та організацій зможуть почувати себе вільно.

  1. В Україні

Як уникнути світової продовольчої кризи: Шмигаль запропонував Польщі, Угорщині та Словаччині компроміс щодо експорту зерна

13:47, 19 вересня 2023
Шмигаль закликав сусідні країни стати на шлях конструктивного діалогу, від якого виграють всі.
Як уникнути світової продовольчої кризи: Шмигаль запропонував Польщі, Угорщині та Словаччині компроміс щодо експорту зерна
Джерело фото: kmu.gov.ua
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Україна буде позиватися у Світову організацію торгівлі проти Польщі, Угорщини та Словаччини через односторонні обмеження на імпорт української агропродукції. Водночас Уряд пропонує ЄС та країнам-сусідам компромісний сценарій. Єврокомісії вже представлено план дій щодо контролю за експортом 4 груп агротоварів з України. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Зокрема, планується ухвалити постанову, яка передбачає, що товари, які йдуть в режимі експорту до 5 держав-сусідів, будуть отримувати верифікацію та погодження від українського Мінекономіки.

Водночас Україна вже подала формальний запит до Польщі, Угорщини та Словаччини про порушення норм Світової організації торгівлі.

«Також ми починаємо антидискримінаційне розслідування проти недружніх дій цих країн у торговельній сфері на основі статистики 2023 року. Якщо Польща та Угорщина не погодяться на узгоджені з Єврокомісією заходи та не скасують односторонні заборони щодо наших товарів, ми ухвалимо рішення про заборону імпорту до України певних категорій товарів із зазначених країн», – зазначив очільник Уряду.

Він зазначаив, що подальше блокування нашого аграрного експорту країнами-сусідами вдарить по українській економіці, фінансах, податкових надходженнях та робочих місцях. А зіграє на руку російському плану влаштувати чергову світову продовольчу кризу.

Крім того, Денис Шмигаль закликав сусідні країни відмовитися від шкідливих та неправомірних обмежень, від політичного популізму і стати на шлях конструктивного діалогу, від якого виграють всі.

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