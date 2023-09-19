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Обов’язок подання декларації пропонують поширити на радників Офісу Президента та радників міністрів

13:14, 19 вересня 2023
Пропонується поширити дію Закону про запобігання корупції на штатних і позаштатних помічників, радників Президента, Прем’єр-міністра, інших членів Уряду, радників Офісу Президента України, помічників, радників Керівника Офісу Президента України та його заступників.
Обов’язок подання декларації пропонують поширити на радників Офісу Президента та радників міністрів
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Для помічників, радників Прем’єр-міністра України, інших членів Кабінету Міністрів, радників Офісу Президента України, помічників, радників Керівника Офісу Президента України та його заступників (у тому числі особи, посади яких належать до патронатної служби та які обіймають їх на громадських засадах) пропонують запровадити обов’язок подати електронну декларацію за весь період перебування на відповідних посадах, у тому числі за 2021-2022 роки.

Відповідну пропозицію містить внесений нещодавно до Ради законопроект щодо розширення переліку осіб, на яких поширюється закон про запобігання корупції. Серед ініціаторів проекту – голова Комітету ВР з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна.

Як вказують автори, аконопроектом пропонується внести взаємоузгоджені зміни до статті 3 та розділу ХІІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про запобігання корупції», якими передбачити такі новели:

1) поширити дію Закону на штатних і позаштатних помічників, радників Президента України, Прем’єр-міністра України, інших членів Кабінету Міністрів України, радники Офісу Президента України, помічники, радники Керівника Офісу Президента України та його заступників;

2) установити, що ці особи зобов’язані подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за весь період перебування на відповідних посадах, у тому числі за 2021-2022 роки, у місячний строк з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо розширення переліку осіб, на яких поширюється дія цього Закону».

Нагадаємо, у НАЗК заявили, що законопроект 9534 про відновлення е-декларування містить у собі низку корупційних ризиків.

Автор: Наталя Мамченко

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