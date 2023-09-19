Обязанность подачи декларации предлагают распространить на советников Офиса Президента и советников министров

Предлагается распространить действие Закона о предотвращении коррупции на штатных и внештатных помощников, советников Президента, Премьер-министра, других членов Правительства, советников Офиса Президента Украины, помощников, советников Руководителя Офиса Президента Украины и его заместителей/

Для помощников, советников Премьер-министра Украины, других членов Кабинета Министров, советников Офиса Президента Украины, помощников, советников Руководителя Офиса Президента Украины и его заместителей (в том числе лица, должности которых относятся к патронатной службе и занимают их на общественных началах) предлагают ввести в обязанность подать электронную декларацию за весь период пребывания на соответствующих должностях, в том числе за 2021-2022 годы.

Соответствующее предложение содержит внесенный недавно в Раду законопроект о расширении перечня лиц, на которых распространяется закон о предотвращении коррупции. Среди инициаторов проекта – председатель Комитета ВР по антикоррупционной политике Анастасия Радина.

Как указывают авторы, аконопроект предлагает внести взаимосогласованные изменения в статью 3 и раздел XIII «Заключительные положения» Закона Украины «О предотвращении коррупции», которыми предусмотреть такие новеллы:

1) распространить действие Закона на штатных и внештатных помощников, советников Президента Украины, Премьер-министра Украины, других членов Кабинета Министров Украины, советников Офиса Президента Украины, помощников, советников Руководителя Офиса Президента Украины и его заместителей;

2) установить, что эти лица обязаны подать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за весь период пребывания на соответствующих должностях, в том числе за 2021-2022 годы, в месячный срок со дня вступления в силу Закона Украины « О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении коррупции» о расширении перечня лиц, на которые распространяется действие этого Закона».

Напомним, в НАПК заявили, что законопроект 9534 о возобновлении е-декларирования включает в себя ряд коррупционных рисков.

Автор: Наталья Мамченко

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