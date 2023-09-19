Такой ли «страшный» российский МиГ-31И, как о нем говорят, или угроза в другом – рассказал Игнат

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины прокомментировали ситуацию относительно модернизированного российского истребителя МиГ-31И.

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Сейчас ключевым аспектом является наличие гиперзвуковых ракет «Кинжал» в российских вооруженных силах, а не самого истребителя МиГ-31И, – заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат для УНИАН.

По его словам, МиГ-31И обладает способностью автоматически выполнять пуск ракет по заданным параметрам. Однако важна не сама техника, а те ракеты, которые используются для целей в российском арсенале.

Он также пояснил, что МиГ-31И сейчас выступает в роли транспортного средства, которое перевозит ракету к месту пуска и запускает ее.

«Мы пока не видим тревог от МиГа так, как это было несколько недель назад. Ну и самолет для любой ракеты - это лишь платформа. Конечно, и от самолета тоже зависит многое. Но все же ракета, которую направляют по той или иной цели, программируется на земле», – отметил Игнат.

Представитель Воздушных сил также напомнил, что российская сторона заявляет, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал» могут быть использованы не только от МиГ-31, а также с самолетов типа Су-34 и других.

«Но важнее не суть авиационной платформы, которая эту ракету поднимает, а наличие самих ракет «Кинжал», потому что их не так много, так же как и ракет «Искандер»... Вопрос в ракетах и в том, сколько они могут себе позволить», – сказал он.

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