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Чи такий «страшний» російський МіГ-31І, як про нього говорять, чи загроза в іншому – розповів Ігнат

16:42, 19 вересня 2023
Повітряні сили Збройних Сил України прокоментували ситуацію щодо модернізованого російського винищувача МіГ-31І.
Чи такий «страшний» російський МіГ-31І, як про нього говорять, чи загроза в іншому – розповів Ігнат
Джерело фото: Вікіпедія
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Наразі ключовим аспектом є наявність гіперзвукових ракет «Кинджал» у російських збройних силах, а не самого винищувача МіГ-31І, – заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат для УНІАН.

За його словами, МіГ-31І має здатність автоматично виконувати пуск ракет за заданими параметрами. Проте важливою є не сама техніка, а ті ракети, які використовуються для цілей у російському арсеналі.

Він також пояснив, що МіГ-31І нараззі виступає у ролі транспортного засобу, який перевозить ракету до місця пуску та запускає її.

«Ми поки не бачимо тривог від МіГа так, як це було кілька тижнів тому. Ну і літак для будь-якої ракети - це лише платформа. Звичайно, і від літака теж залежить багато чого. Але все ж таки ракета, яку спрямовують по тій чи іншій цілі, програмується на землі», – зазначив Ігнат.

Речник Повітряних сил також нагадав, що російська сторона заявляє, що гіперзвукові ракети «Кинджал» можуть бути використані не лише від МіГ-31, а також з літаків типу Су-34 та інших.

«Але важливіша не суть авіаційної платформи, яка цю ракету піднімає, а наявність самих ракет «Кинджал», тому що їх не так багато, так само як й ракет «Іскандер»... Питання в ракетах й у тому, скільки вони можуть собі дозволити», – сказав він.

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