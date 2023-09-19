Как избежать мирового продовольственного кризиса: Шмыгаль предложил Польше, Венгрии и Словакии компромисс по экспорту зерна

Шмыгаль призвал соседние страны встать на путь конструктивного диалога, от которого выиграют все.

Источник фото: kmu.gov.ua

Украина будет судиться во Всемирную торговую организацию против Польши, Венгрии и Словакии из-за односторонних ограничений на импорт украинской агропродукции. В то же время Правительство предлагает ЕС и странам-соседям компромиссный сценарий. Еврокомиссии уже представлен план действий по контролю за экспортом 4 групп агротоваров из Украины. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

В частности, планируется принять постановление, которое предусматривает, что товары, которые идут в режиме экспорта в 5 государств-соседей, будут получать верификацию и согласование от украинского Минэкономики.

В то же время Украина уже подала формальный запрос в Польшу, Венгрию и Словакию о нарушении норм Всемирной торговой организации.

«Также мы начинаем антидискриминационное расследование против недружественных действий этих стран в торговой сфере на основе статистики 2023 года. Если Польша и Венгрия не согласятся на согласованные с Еврокомиссией меры и не отменят односторонние запреты в отношении наших товаров, мы примем решение о запрете импорта в Украину определенных категорий товаров из указанных стран», – отметил глава правительства.

Он отметил, что дальнейшее блокирование нашего аграрного экспорта странами-соседями ударит по украинской экономике, финансах, налоговых поступлениях и рабочих местах. А сыграет на руку российскому плану устроить очередной мировой продовольственный кризис.

Кроме того, Денис Шмыгаль призвал соседние страны отказаться от вредных и неправомерных ограничений, от политического популизма и встать на путь конструктивного диалога, от которого выиграют все.

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