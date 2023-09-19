Эрдоган заявил, что сейчас вернуть Крым невозможно

По словам президента Турции, в 2014 году он «не смог заставить» россию уйти с украинского полуострова.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что сейчас вернуть Крым невозможно. Об этом он заявил в интервью PBS.

По его словам, в 2014-м у него были дискуссии по вопросу аннексированного украинского полуострова с Путиным.

«Мои рассуждения не увенчались успехом. Я не мог заставить их уйти с полуострова. Думаю, что в это время это тоже невозможно. Думаю, время покажет», – сказал Эрдоган.

Ранее глава разведки Кирилл Буданов рассказал, когда ВСУ разорвут сухопутный коридор между россией и Крымом.

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