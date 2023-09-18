Коли ЗСУ розірвуть сухопутний коридор між росією та Кримом: відповідь Буданова

росія вже відчуває наслідки контрнаступу ЗСУ на півдні – Буданов.

Джерело фото: kyiv24.news

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив про можливий прорив першої оборонної лінії на найважливішому південному напрямку, що веде до Криму. Операція з розриву сухопутного коридору між росією та Кримом може бути завершена ще до настання зими, – пише The Economist.

Очільник ГУР Міноборони зауважив, що Україна зосереджує свої зусилля на цьому напрямку і вже подолала деякі ділянки першої оборонної лінії. Такий розвиток подій може створити серйозні труднощі для росії, яка не була готова до такого обороту подій і витрачає обмежені резерви військ.

За його словами, росія вже почала відчувати наслідки контрнаступу ЗСУ на півдні і може бути змушена переглянути свої військові стратегії в Кримському регіоні.

«Всупереч тому, що декларує російська федерація, вона не має абсолютно ніякого стратегічного резерву», – каже Буданов.

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