Когда ВСУ разорвут сухопутный коридор между россией и Крымом: ответ Буданова

россия уже чувствует последствия контрнаступления ВСУ на юге – Буданов.

Источник фото: kyiv24.news

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил о возможном прорыве первой оборонительной линии на важнейшем южном направлении, ведущем в Крым. Операция по разрыву сухопутного коридора между россией и Крымом может быть завершена еще до наступления зимы, – пишет The Economist.

Глава ГУР Минобороны отметил, что Украина сосредотачивает свои усилия на этом направлении и уже преодолела некоторые участки первой оборонительной линии. Такое развитие событий может создать серьезные трудности для россии, которая не была готова к такому повороту событий и тратит ограниченные резервы войск.

По его словам, россия уже начала ощущать последствия контрнаступления ВСУ на юге и может быть вынуждена пересмотреть свои военные стратегии в Крымском регионе.

«Вопреки тому, что декларирует российская федерация, она не имеет абсолютно никакого стратегического резерва», – говорит Буданов.

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