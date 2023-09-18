Буданов назвал главные цели атаки дронами по рф

Украина стремится вывести россию из зоны комфорта – Буданов.

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Украина реализует массированную кампанию использования дронов-камикадзе на территории российской федерации с четырьмя основными целями, которые назвал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, пишет The Economist.

Эта кампания направлена на вывод власти рф из зоны комфорта и имеет следующие цели:

Истощение российской системы противовоздушной обороны: Украинская армия пытается вывести из строя системы противовоздушной обороны россии, сделать их менее эффективными и ограничить возможность перехвата атак дронами.

Вывод из строя военного транспорта и бомбардировщиков: Украинские дроны-камикадзе нацелены на нанесение ударов по военному транспорту и бомбардировщикам, что может привести к ограничению движения и снабжения российских войск.

Нанесение ущерба военным производственным объектам: Украинские дроны нацелены на заводы и объекты производства военной техники и оборудования, в частности, на завод по производству ракетного топлива в Тверской области, расположенный к северу от москвы. Это может нанести серьезный ущерб российской военной индустрии.

Психологический эффект: одной из вторичных целей этих атак является психологический эффект, вызывая беспокойство среди населения россии и нарушая нормальные экономические процессы. Например, закрытие крупных аэропортов в санкт-петербурге и москве стало реальностью.

«Мы хотим вывести их из зоны комфорта», – сказал глава ГУР.

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