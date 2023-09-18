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Кабмин определил, что является линией столкновения и административной границей между временно оккупированной территорией и другой территорией Украины

Правительство установило, что административной границей между временно оккупированной территорией и другой территорией Украины является условная линия на поверхности земли, являющаяся границей между временно оккупированными РФ территориями, включенными в перечень, и другой территорией Украины, на прилегающих к которой территориях не ведутся боевые действия.

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  1. В Украине

Буданов назвал главные цели атаки дронами по рф

08:54, 18 сентября 2023
Украина стремится вывести россию из зоны комфорта – Буданов.
Буданов назвал главные цели атаки дронами по рф
Источник фото: LIGA.net
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Украина реализует массированную кампанию использования дронов-камикадзе на территории российской федерации с четырьмя основными целями, которые назвал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, пишет The Economist.

Эта кампания направлена на вывод власти рф из зоны комфорта и имеет следующие цели:

  • Истощение российской системы противовоздушной обороны: Украинская армия пытается вывести из строя системы противовоздушной обороны россии, сделать их менее эффективными и ограничить возможность перехвата атак дронами.
  • Вывод из строя военного транспорта и бомбардировщиков: Украинские дроны-камикадзе нацелены на нанесение ударов по военному транспорту и бомбардировщикам, что может привести к ограничению движения и снабжения российских войск.
  • Нанесение ущерба военным производственным объектам: Украинские дроны нацелены на заводы и объекты производства военной техники и оборудования, в частности, на завод по производству ракетного топлива в Тверской области, расположенный к северу от москвы. Это может нанести серьезный ущерб российской военной индустрии.
  • Психологический эффект: одной из вторичных целей этих атак является психологический эффект, вызывая беспокойство среди населения россии и нарушая нормальные экономические процессы. Например, закрытие крупных аэропортов в санкт-петербурге и москве стало реальностью.

«Мы хотим вывести их из зоны комфорта», – сказал глава ГУР.

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