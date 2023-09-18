Как военному получить денежную помощь в случае ранения во время службы: алгоритм действий

Размер единовременной денежной помощи военнослужащим определяется в зависимости от группы инвалидности.

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Украинские военнослужащие имеют право на получение денежной помощи в случае ранения во время службы, а также в случае установления инвалидности, наступившей вследствие заболевания или несчастного случая во время прохождения военной службы, – сообщил представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки Шевченковского района города Киева Сергей Рунчев, пишет Military Media Center.

Для получения этой помощи военнослужащим необходимо обратиться в районный территориальный центр социального обслуживания и социальной защиты населения с соответствующими документами.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины, единовременная денежная помощь военнослужащим назначается и выплачивается в следующих случаях:

В случае установления инвалидности вследствие ранения (контузии, травмы или увечья), которое было получено при исполнении обязанностей военной службы.

В случае установления инвалидности, наступившей вследствие заболевания или несчастного случая во время прохождения военной службы.

Размер единовременной денежной помощи определяется в зависимости от установленной группы инвалидности:

От 250 до 400-кратного прожиточного минимума, если ранение было получено во время выполнения воинского долга.

От 70 до 120-кратного прожиточного минимума, если инвалидность наступила вследствие заболевания или несчастного случая во время прохождения военной службы.

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