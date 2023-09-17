Зеленский выступит перед сенаторами США: СМИ назвали дату

Украинский лидер выступит перед американскими сенаторами в Вашингтоне.

Фото: Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США выступит перед американскими сенаторами в Вашингтоне.

Как сообщил неназванный помощник Президента Украины, выступление должно состояться в четверг, 21 сентября, передает телеканал CNN.

Ожидается, что Зеленский выступит перед сенаторами около 10:00 по местному времени, когда будет находиться с визитом на Капитолийском холме.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в пятницу подтвердил встречу Джо Байдена и Владимира Зеленского в Белом доме в следующий четверг, 21 сентября.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.