Зеленський виступить перед сенаторами США: ЗМІ назвали дату

Український лідер виступить перед американськими сенаторами у Вашингтоні.

Фото: Associated Press

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до США виступить перед американськими сенаторами у Вашингтоні.

Як повідомив неназваний помічник Президента України, виступ має відбутися у четвер, 21 вересня, повідомляє телеканал CNN.

Очікується, що Зеленський виступить перед сенаторами близько 10:00 за місцевим часом, коли перебуватиме з візитом на Капітолійському пагорбі.

Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у п’ятницю підтвердив зустріч Джо Байдена та Володимира Зеленського в Білому домі наступного четверга, 21 вересня.

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