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  1. В Україні

Як військовому отримати грошову допомогу в разі поранення під час служби: алгоритм дій

08:35, 18 вересня 2023
Розмір одноразової грошової допомоги військовослужбовцям визначається залежно від групи інвалідності.
Як військовому отримати грошову допомогу в разі поранення під час служби: алгоритм дій
Джерело фото: social.com.ua
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Українські військовослужбовці мають право на отримання грошової допомоги у випадку поранення під час служби, а також в разі встановлення інвалідності, що настала внаслідок захворювання або нещасного випадку під час проходження військової служби, – повідомив представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки Шевченківського району міста Києва Сергій Рунчев, пише Military Media Center.

Для отримання цієї допомоги військовослужбовцям необхідно звернутися до районного територіального центру соціального обслуговування та соціального захисту населення із відповідними документами.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України, одноразова грошова допомога військовослужбовцям призначається та виплачується у таких випадках:

  • У разі встановлення інвалідності внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), яке було отримано при виконанні обов'язків військової служби.
  • У разі встановлення інвалідності, яка настала внаслідок захворювання або нещасного випадку під час проходження військової служби.

Розмір одноразової грошової допомоги визначається залежно від встановленої групи інвалідності:

  • Від 250 до 400-кратного прожиткового мінімуму, якщо поранення було отримано під час виконання військового обов'язку.
  • Від 70 до 120-кратного прожиткового мінімуму, якщо інвалідність настала внаслідок захворювання або нещасного випадку під час проходження військової служби.

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