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  1. В Україні

Буданов назвав головні цілі атаки дронами по рф

08:54, 18 вересня 2023
Україна прагне вивести росію із зони комфорту – Буданов.
Буданов назвав головні цілі атаки дронами по рф
Джерело фото: LIGA.net
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Україна реалізує масовану кампанію використання дронів-камікадзе на території російської федерації з чотирма основними цілями, які назва начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, пише The Economist.

Ця кампанія спрямована на виведення влади рф зі зони комфорту та має наступні цілі:

  • Виснаження російської системи протиповітряної оборони: Українська армія намагається вивести з ладу системи протиповітряної оборони росії, зробити їх менш ефективними та обмежити можливість перехоплення атак дронами.
  • Виведення з ладу військового транспорту і бомбардувальників: Українські дрони-камікадзе націлені на завдання ударів по військовому транспорту та бомбардувальникам, що може призвести до обмеження руху і постачання російських військ.
  • Завдання шкоди військовим виробничим об'єктам: Українські дрони націлені на заводи та об'єкти виробництва військової техніки та обладнання, зокрема, на завод з виробництва ракетного палива в Тверській області, розташований на північ від москви. Це може завдати серйозної шкоди російській військовій індустрії.
  • Психологічний ефект: Однією з вторинних мет цих атак є психологічний ефект, спричинюючи занепокоєння серед населення росії та порушуючи нормальні економічні процеси. Наприклад, закриття великих аеропортів в санкт-петербурзі і москві стало реальністю.

«Ми хочемо вивести їх із зони комфорту», – сказав глава ГУР.

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