Кабмин уволил Олега Котенко с должности Уполномоченного по вопросам пропавших без вести

Он был назначен на этот пост 20 мая 2022 года.

Фото: grupa-patriot.org.ua

Во вторник, 19 сентября, Кабинет министров провел заседание, на котором принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, Правительство уволило Котенко Олега Алексеевича с должности Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Известно, что он был назначен на эту должность 20 мая 2022 года.

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