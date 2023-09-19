Уряд призначив заступників голови Національної служби охорони здоров’я

Ірину Надашкевич та Олександра Рябця призначено заступниками голови НСЗУ.

У вівторок, 19 вересня, Кабінет міністрів провів засідання, на якому ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Уряд ухвалив розпорядження про призначення:

• Надашкевич Ірини Сергіївни заступником Голови Національної служби охорони здоров’я України:

• Рябця Олександра Володимировича заступником Голови Національної служби охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Також Кабмін звільнив Олега Котенка з посади Уповноваженого з питань зниклих безвісти.

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