Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Які зарплати Кабмін пропонує встановити у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі

Посадові оклади у САП пропонують визначити окремою нормою.

Обов’язок подання декларації пропонують поширити на радників Офісу Президента та радників міністрів

Пропонується поширити дію Закону про запобігання корупції на штатних і позаштатних помічників, радників Президента, Прем’єр-міністра, інших членів Уряду, радників Офісу Президента України, помічників, радників Керівника Офісу Президента України та його заступників.

Президент зможе повертати подання про призначення суддів у разі загрози нацбезпеці, - Комітет погодив законопроект

Верховній Раді рекомендують схвалити законопроект про повернення Президентом подань про призначення суддів у разі отримання даних від СБУ чи НАБУ – на думку Дениса Маслова, це конституційно, бо Конституція дозволяє визначати законом порядок призначення суддів.

Олена Зеленська на сесії Генасамблеї ООН розповіла, як в Україні долають проблеми з оплатою праці жінок

Олена Зеленська розповіла, що Кабмін затвердив Національну стратегію подолання ґендерного розриву в оплаті праці в Україні до 2030 року.

Для керівників державних підприємств та установ скасують обов’язок подання декларацій, – НАЗК звернулося з листом до Зеленського

У разі прийняття закону про електронне декларування у тому вигляді, що схвалив Комітет Анастасії Радіної, очільники державних підприємств, установ та організацій зможуть почувати себе вільно.

  1. В Україні

Уряд призначив заступників голови Національної служби охорони здоров’я

13:52, 19 вересня 2023
Ірину Надашкевич та Олександра Рябця призначено заступниками голови НСЗУ.
Уряд призначив заступників голови Національної служби охорони здоров’я
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У вівторок, 19 вересня, Кабінет міністрів провів засідання, на якому ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Уряд ухвалив розпорядження про призначення:

• Надашкевич Ірини Сергіївни заступником Голови Національної служби охорони здоров’я України:

• Рябця Олександра Володимировича заступником Голови Національної служби охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Також Кабмін звільнив Олега Котенка з посади Уповноваженого з питань зниклих безвісти.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду