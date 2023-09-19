Избран председатель Подволочиского райсуда Тернопольской области

Главой суда стала Галина Сидорак.

18 сентября состоялось собрание судей Подволочиского районного суда Тернопольской области, на котором одним из вопросов, вынесенных на повестку дня, был вопрос об избрании председателя суда.

По результатам тайного голосования председателем суда была избрана Сидорак Галина Богдановна.

Галина Сидорак приступила к работе в должности главы Подволочиского районного суда Тернопольской области с 19 сентября 2023 года.

Ранее мы писали, что избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Также избран председатель Снятинского районного суда Ивано-Франковской области.

Еще мы писали, что избрали главу Оболонского районного суда города Киева.

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