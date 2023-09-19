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  1. В мире

Еврокомиссия предлагает продлить временную защиту для украинцев до 2025 года

14:31, 19 сентября 2023
Еврокомиссия предложила продлить еще на год действие спецмеханизма предоставления украинцам убежища.
Еврокомиссия предлагает продлить временную защиту для украинцев до 2025 года
Фото из открытых источников
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Европейская комиссия предложила продлить временную защиту для бежавших от агрессии россии против Украины украинцев с 4 марта 2024 года до 3 марта 2025 года. Об этом объявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

В Еврокомиссии отметили, что этот шаг обеспечит уверенность и поддержку более чем 4 миллионам человек, пользующимся защитой во всем ЕС.

ЕС активировал Директиву о временной защите 4 марта 2022 года по единодушному решению государств-членов, и она была автоматически продлена на один год.

Комиссия считает, что причины временной защиты остаются, и поэтому временную защиту следует продолжить как необходимый ответ на текущую нестабильную ситуацию, которая еще не способствует безопасному и длительному возвращению тех, кто пользуется временной защитой.

Теперь это предложение комиссии должен утвердить Совет ЕС.

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