Кулеба лично просил госсекретаря США Блинкена, чтобы McDonald's вернулся в Украину

Также Кулеба отметил, что МИД работает и над возвращением других мировых, включая Ikea, H&M, Zara.

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба лично просил госсекретаря США Энтони Блинкена содействовать возобновлению работы сети ресторанов быстрого питания McDonald's в стране. Об этом он рассказал в интервью Наталье Мосейчук.

«Когда нужно было McDonald's вернуть в Украину, я сказал Блинкену: «Верни McDonald's в Украину». (...) И да, я позвонил Блинкену по другим вопросам и наконец говорю: «Тони, а что вообще за непорядок? такое отношение к нам?», – заявил глава МИД Украины.

Министр считает, что присутствие McDonald's делает страну более привлекательной для инвесторов.

Также Кулеба отметил, что МИД работает и над возвращением других мировых, включая Ikea, H&M, Zara.

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