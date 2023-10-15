Граффити «в знак любви к ВСУ и Буданову»: в рф суд арестовал мужчину

В россии арестовали мужчину, который «в знак любви и уважения к ВСУ и начальнику ГУР Украины» нанес краской надписи и рисунок сердца на фасады двух зданий.

В Санкт-Петербурге отправили под стражу мужчину из-за его граффити в форме сердца «в знак любви к ВСУ и Буданову», говорит следствие. Сам задержанный уже признал вину. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Так, местного жителя Олега Пронина отправили под стражу на 2 месяца. Его обвиняют в вандализме по мотиву политической ненависти.

Следствие заявляет, что 12 октября задержанный нанес черной краской надписи и стилизованный рисунок сердца «в знак любви и уважения ВСУ и начальника ГУР Украины» на фасады двух зданий, чем «осквернил их».

Также в стране-агрессоре говорят, что мужчина приобрел и хранил у себя дома боеприпасы, в частности для пистолета-пулемета Шпагина. А еще — якобы противотанковую мину М-56.

Пронин признал свою вину и заявил, что «скрываться не намерен».

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