Графіті «на знак любові до ЗСУ та Буданова»: в рф суд арештував чоловіка

В росії заарештували чоловіка, який «на знак любові та поваги до ЗСУ та начальника ГУР України» наніс фарбою написи і малюнок серця на фасади двох будівель.

У Санкт-Петербурзі відправили під варту чоловіка через його графіті у формі серця «на знак любові до ЗСУ та Буданова», каже слідство. Сам затриманий вже визнав вину. Про це повідомила Об'єднана пресслужба судів Санкт-Петербурга.

Так, місцевого жителя Олега Проніна відправили під варту на 2 місяці. Його звинувачують у вандалізмі за мотивом політичної ненависті.

Слідство заявляє, що 12 жовтня затриманий наніс чорною фарбою написи та стилізований малюнок серця «на знак любові та поваги до ЗСУ та начальника ГУР України» на фасади двох будівель, чим «осквернив їх».

Також в країні-агресорі кажуть, що чоловік придбав і зберігав у себе вдома боєприпаси, зокрема для пістолета-кулемета Шпагіна. А ще — нібито протитанкову міну М-56.

Пронін визнав свою провину і заявив, що «ховатися не має наміру».

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