Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Складові довічного грошового забезпечення судді у відставці як одна з гарантій незалежності судді, — позиція Верховного Суду

Верховний Суд визначив особливості врахування розміру доплати за перебування на адміністративній посаді в суді для обчислення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці.

Підозрюваний вимагав у ЗМІ та прокуратури спростувати інформацію про його затримання, – Верховний Суд встановив, чи підлягає спростуванню інформація, отримана під час досудового розслідування

З питанням громадського правопорядку суспільство має бути обізнаним та ознайомленим, і таке поширення інформації відповідає практиці застосування Конвенції про захист прав людини і не є порушенням презумпції невинуватості, - позиція Верховного Суду.

Належить до компетенції правоохоронних органів, а не суду: ВП ВС відмовила у перегляді рішень після встановлення ЄСПЛ відсутності ефективного розслідування жорстокого поводження правоохоронців

Велика Палата Верховного Суду відхилила заяву про перегляд судових рішень після встановлення ЄСПЛ порушення конвенційних прав заявника на ефективне розслідування його скарг на жорстоке поводження, а також порушенням розумного строку кримінального провадження.

У чоловіка примусово вилучили авто на користь військової частини, - Верховний Суд вирішив питання юрисдикції спору

Верховний Суд розглянув справу, в якій працівники відділу поліції і представники територіальної оборони Черкаської області вилучили авто у власника на користь військової частини Національної гвардії.

Обов’язковість врахування судом для обрахунку процесуального строку нормативних строків пересилання поштових відправлень, - позиція Верховного Суду

Верховний Суд визначив особливості обрахунку процесуального строку з урахуванням нормативних документів, що регулюють порядок пересилання поштових відправлень.

  1. У світі

Графіті «на знак любові до ЗСУ та Буданова»: в рф суд арештував чоловіка

18:40, 15 жовтня 2023
В росії заарештували чоловіка, який «на знак любові та поваги до ЗСУ та начальника ГУР України» наніс фарбою написи і малюнок серця на фасади двох будівель.
Графіті «на знак любові до ЗСУ та Буданова»: в рф суд арештував чоловіка
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У Санкт-Петербурзі відправили під варту чоловіка через його графіті у формі серця «на знак любові до ЗСУ та Буданова», каже слідство. Сам затриманий вже визнав вину. Про це повідомила Об'єднана пресслужба судів Санкт-Петербурга.

Так, місцевого жителя Олега Проніна відправили під варту на 2 місяці. Його звинувачують у вандалізмі за мотивом політичної ненависті.

Слідство заявляє, що 12 жовтня затриманий наніс чорною фарбою написи та стилізований малюнок серця «на знак любові та поваги до ЗСУ та начальника ГУР України» на фасади двох будівель, чим «осквернив їх».

Також в країні-агресорі кажуть, що чоловік придбав і зберігав у себе вдома боєприпаси, зокрема для пістолета-кулемета Шпагіна. А ще — нібито протитанкову міну М-56.

Пронін визнав свою провину і заявив, що «ховатися не має наміру».

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Остапук
    Віктор Остапук
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Олеся Артоуз
    Олеся Артоуз
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду