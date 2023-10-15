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За який період враховують доходи домогосподарства для призначення субсидії: відповідь ПФУ

11:41, 15 жовтня 2023
Субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається виходячи з розміру доходу осіб за попередній календарний рік.
За який період враховують доходи домогосподарства для призначення субсидії: відповідь ПФУ
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У Пенсійному фонді України розповіли, за який період має враховуватися дохід домогосподарства для призначення житлової субсидії.

Для розрахунку житлової субсидії середньомісячний сукупний дохід осіб враховується:

  • у випадку, коли субсидія призначається з початку неопалювального сезону – за III i IV квартали попереднього календарного року;
  • у разі, коли житлова субсидія призначається з початку опалювального сезону – за І і II квартали поточного календарного року;
  • у випадку, коли житлова субсидія призначається не з початку опалювального (неопалювального) сезону – за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням житлової субсидії.

У ПФУ додали, що житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається виходячи з розміру доходу осіб за попередній календарний рік.

Раніше українцям нагадали про зміни, щодо яких слід інформувати Пенсійний фонд.

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