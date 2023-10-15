За який період враховують доходи домогосподарства для призначення субсидії: відповідь ПФУ

Субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається виходячи з розміру доходу осіб за попередній календарний рік.

У Пенсійному фонді України розповіли, за який період має враховуватися дохід домогосподарства для призначення житлової субсидії.

Для розрахунку житлової субсидії середньомісячний сукупний дохід осіб враховується:

у випадку, коли субсидія призначається з початку неопалювального сезону – за III i IV квартали попереднього календарного року;

у разі, коли житлова субсидія призначається з початку опалювального сезону – за І і II квартали поточного календарного року;

у випадку, коли житлова субсидія призначається не з початку опалювального (неопалювального) сезону – за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням житлової субсидії.

У ПФУ додали, що житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається виходячи з розміру доходу осіб за попередній календарний рік.

Раніше українцям нагадали про зміни, щодо яких слід інформувати Пенсійний фонд.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.