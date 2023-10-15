Війська рф скинули авіабомбу на село на Харківщині: є жертви та постраждалі

Російська авіабомба влучила у приватний будинок.

Фото: Олег Синєгубов

У ніч на неділю, 15 жовтня, війська рф завдали удару керованою авіабомбою по селу Дружелюбівка Харківської області. Унаслідок атаки загинули двоє людей та поранено жінку. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Атака на село Ізюмського району відбулася близько 02:30.

Російська авіабомба влучила у приватний будинок. Там сталася пожежа.

Унаслідок удару загинули 2 мешканців – 57-річний чоловік та 54-річна жінка.

Крім того, одна жінка отримала осколкове поранення. Її госпіталізували в задовільному стані.

Також, за словами Синєгубова, протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів.

У м. Вовчанськ Чугуївського району обстрілом пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Без постраждалих.

Крім того, під вогнем окупантів були Куп'янськ, Лиман Перший, Синьківка, Кучерівка, Іванівка, Кислівка, Берестове та ніші населені пункти. Авіаційних ударів зазнали Голубівка, Куп'янськ, Петропавлівка, Подоли та Піщане.

На Куп'янському напрямку тривають запеклі бої. За добу ЗСУ відбили 10 атак біля Синьківки та Іванівки, завдали ворогу відчутних втрат.

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