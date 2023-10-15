Войска рф сбросили авиабомбу на село на Харьковщине: есть жертвы и пострадавшие

Российская авиабомба попала в частный дом.

Фото: Олег Синегубов

В ночь на воскресенье, 15 октября, войска рф нанесли удар управляемой авиабомбой по селу Дружелюбовка Харьковской области. В результате атаки погибли два человека и ранена женщина. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Атака на село Изюмского района произошла около 2:30.

Российская авиабомба попала в частный дом. Там произошел пожар.

В результате удара погибли 2 жителя - 57-летний мужчина и 54-летняя женщина.

Кроме того, одна женщина получила осколочное ранение. Ее госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

Также, по словам Синегубова, за прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Купянского, Чугуевского и Изюмского районов.

В г. Волчанск Чугуевского района обстрелом поврежден многоэтажный жилой дом. Без пострадавших.

Кроме того, под огнем оккупантов были Купянск, Лиман Первый, Синьковка, Кучеривка, Ивановка, Кисловка, Берестово и ниши населенные пункты. Авиационные удары получили Голубовка, Купянск, Петропавловка, Подолы и Песчаное.

На Купянском направлении продолжаются ожесточенные бои. За сутки ВСУ отбили 10 атак у Синьковки и Ивановки, нанесли врагу ощутимые потери.

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