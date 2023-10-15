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Напряжение между странами уменьшилось: отношения между Китаем и США стали стабилизироваться

09:38, 15 октября 2023
После ряда контактов Пекина и Вашингтона двусторонние отношения стран перестали ухудшаться и стабилизировались.
Напряжение между странами уменьшилось: отношения между Китаем и США стали стабилизироваться
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Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что двусторонние отношения Пекина и Вашингтона перестали ухудшаться и стабилизировались. Об этом говорится в заявлении китайского МИДа.

Так, 14 октября Ван И провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который тогда совершал визит на Ближний Восток.

Чиновники обсудили палестино-израильский конфликт. Ван И высказался, что Китай выступает против всех действий, наносящих ущерб гражданскому населению, и осуждает любые действия, нарушающие международное право.

По его словам, первоочередной задачей является скорейшее прекращение огня и охлаждение ситуации во избежание обострения гуманитарной катастрофы. Основной же путь решения палестинского вопроса заключается в реализации «решения о двух государствах», создании независимого палестинского государства и реализации мирного сосуществования между Палестиной и Израилем.

Блинкен заявил, что США поддерживают это решение и поддерживают роль ООН в облегчении ситуации и оказании гуманитарной помощи, а также готовы укреплять связь и координацию с Китаем.

Ван И отметил, что в последнее время Китай и США провели ряд контактов на высоком уровне, двусторонние отношения прекратили ухудшаться и стабилизировались, что приветствуется народами двух стран и международным сообществом.

«Есть надежда, что Соединенные Штаты будут работать совместно с Китаем, будут реализовывать консенсус, достигнутый двумя лидерами государств на Бали, преодолеют вмешательство и устранят препятствия, расширят положительный и сократят негативный список, будут эффективно уважать ключевые интересы Китая и вернут китайско-американские отношения на путь стабильного», – говорится в заявлении МИД Китая.

В то же время, Блинкен подчеркнул, что США готовы сотрудничать с Китаем для реализации важного консенсуса, достигнутого президентами Джо Байденом и Си Цзиньпином на Бали. А также Штаты заявили о готовности ответственно управлять американо-китайскими отношениями и способствовать их стабильности.

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