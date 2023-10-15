Украина готовится к сложной зиме: какие регионы будут наиболее проблемными

Наибольшие проблемы со снабжением тепла, электричества и газа будут в прифронтовых регионах.

Фото: unian.ua

С началом отопительного сезона самые большие проблемы со снабжением тепла, электричества и газа будут в прифронтовых регионах. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона.

По ее словам, особенно сложная ситуация будет на Херсонщине.

«Конечно, самая сложная ситуация у нас в регионах прифронтовых. Мы все понимаем, что там практически каждый день продолжаются обстрелы», – сказала она.

При этом, после подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС 1,5 тысячи потребителей Херсонщины до сих пор невозможно подключить к электричеству. Россияне снова и снова обстреливают объекты энергетики, как только видят, что они восстановлены. Энергетики постоянно оказываются под обстрелами.

«Самая угрожающая ситуация остается в Херсонской области и в самом городе Херсон», - сказала Гринчук.

Замминистра напомнила, что недавно враг поразил еще и газораспределительные сети, в результате чего 12 тысяч потребителей на Харьковщине остались без газа. При этом подачу голубого топлива возобновили только половине из них.

Однако Украина готова к сложной зиме: проведена масштабная ремонтная компания на всех видах генерации электроэнергии и распределительных сетях.

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