Україна готується до складної зими: які регіони будуть найбільш проблемними

Найбільші проблеми з постачанням тепла, електрики та газу будуть у прифронтових регіонах.

Фото: unian.ua

Із початком опалювального сезону найбільші проблеми з постачанням тепла, електрики та газу будуть у прифронтових регіонах. Про це повідомив заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону.

За її словами, особливо складна ситуація буде на Херсонщині.

«Звичайно, найскладніша ситуація у нас в прифронтових регіонах. Ми всі розуміємо, що там практично кожного дня продовжуються обстріли», - сказала вона.

При цьому, після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС 1,5 тисячі споживачів Херсонщини і досі неможливо підключити до електрики. Росіяни знову і знову обстрілюють об’єкти енергетики, як тільки бачать, що вони відновлені. Енергетики постійно опиняються під обстрілами.

«Найбільш загрозлива ситуація залишається в Херсонській області і в самому місті Херсон», - сказала Гринчук.

Заступниця міністра нагадала, що нещодавно ворог вразив ще й газорозподільчі мережі, в наслідок чого 12 тисяч споживачів на Харківщині залишились без газу. При цьому, подачу блакитного палива відновили тільки половині з них.

Проте Україна готова до складної зими: була проведена масштабна ремонтна компанія на всіх видах генерації електроенергії та розподільчих мережах.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.