Перший евакуаційний рейс: з Ізраїлю вивезли 207 українців

Перший евакуаційний рейс із 207 громадянами України, зокрема 63 дітьми, на борту вилетів із Тель-Авіва до Бухареста 14 жовтня.

Ввечері 14 жовтня перший евакуаційний рейс із Ізраїля з 207 громадянами України вилетів із Тель-Авіва до Бухареста. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

«Перший евакуаційний рейс із 207 громадянами України, зокрема 63 дітьми, на борту вилетів із Тель-Авіва до Бухареста.

Наступний рейс планується на 15 жовтня до м. Клуж (Румунія). Плануємо вивезти 155 українців», — зазначив він.

Посольство України в Ізраїлі повідомило, що першим евакуаційним рейсом авіакомпанії HiSky до Бахареста першочергово вирушили «діти, жінки, люди похилого віку, а також ті громадяни, які вже кілька днів перебували в Бен Гуріоні та не могли вилетіти через масове скасування перевізниками авіарейсів».

По прибуттю до м. Бухарест українці отримають допомогу від посольства України в Румунії та румунських партнерів.

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