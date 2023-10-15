Евакуація українців з Сектора Гази зірвалася: Ізраїль відкликав дозвіл на виїзд за дві години до його початку, — омбудсмен

Наразі є офіційна заява щодо цього від українського МЗС, і посол надіслав офіційну ноту протесту.

Україна працює над евакуацією своїх громадян із Гази, але стикається з проблемами. Про це розповів Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.

За його словами, 243 українця потребують евакуації.

«Але ми розуміємо, що ця цифра точно не остаточна. Вона буде зростати», – сказав Лубінець і зазначив, що через проблеми зі зв’язком «конект з нашими громадянами втрачається».

Серед громадян, які запросили евакуацію, за його словами, переважно жінки, які вийшли заміж за палестинців і мешкали на території Сектора Гази.

«В сім’ях з’явились діти. В когось з дітей є документи українського зразка, у когось немає. У когось вийшов термін щодо українських паспортів. МЗС працює максимально ефективно, щоб нам дозволили фізично туди приїхати, на пункт перетину, щоб всі громадяни України, які потребують допомоги, таку допомогу отримали. Нам неважливо, документи протерміновані чи ні, ми зробимо все, щоб їх евакуювати», – зазначив Лубінець.

Лубінець зазначив, що вчора (13 жовтня, - ред.) була офіційна домовленість про дозвіл на евакуацію громадян України з Сектора Гази до Єгипту, як і громадян інших іноземних держав. Однак напередодні евакуації дозвіл було відкликано.

«Повинні були перетнути пункт пропуску «Рафах». Це фактично єдиний пункт перетину, який може застосовуватись для евакуації цивільного населення, через який громадяни іноземних країн можуть вийти на територію Єгипту. Сьогодні за дві години до цієї евакуації з незрозумілих причин МЗС Ізраїлю повідомило про те, що вони не гарантують безпеку і відкликають цей дозвіл», – розповів Лубінець.

Він додав, що наразі вже є офіційна заява щодо цього від нашого МЗС, і наш посол надіслав офіційну ноту протесту. Так само, за словами Лубінця, зробили або планують зробити ще низка країн.

«Ми не розуміємо, чому не дозволяють евакуацію громадян України, як і решти громадян іноземних держав. Тим більше, що евакуацію запросили жінки і діти...», – прокоментував він.

Лубінець зазначив, що пункт перетину залишається відкритим з боку Єгипту і єгипетська влада обіцяє максимально сприяти евакуації наших громадян.

«Але як, коли це буде, коли Ізраїль надасть дозвіл… Фактично від Ізраїля ми просимо, щоб цей пункт перетину був безпечний, щоб його не бомбили. Від палестинців та влади Палестини ми просимо, щоб дозволили вийти нашим громадянам, а єгипетська влада просто їх пропустила, прийняла. Такий трикутник. Але три країни між собою зараз не спілкуються – Палестина, Сектор Гази і Ізраїль, тут свої відносини…», – сказав омбудсмен.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.