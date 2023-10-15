Вже 29 країн підтримали декларацію щодо гарантій безпеки для України, — Офіс Президента

Натомість чотири країни ведуть переговори з нашою державою.

Фото: AFP

Чотири країни ведуть з нами переговори, а 29 вже підтримали декларацію щодо гарантій безпеки для України. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в ефірі телемарафону.

Зі слів представника ОП, враховуючи російське вторгнення та нинішню ситуацію в Ізраїлі цивілізованим країнам залишається лише об'єднуватись і подвоювати свої зусилля, щоб зупинити зло.

«Зараз не можна говорити про безпеку Європейського континенту чи інших континентів, не враховуючи позицію України. Те, що зараз відбувається на Близькому Сході, в Ізраїлі – ми бачимо дуже схожий почерк», – заявив Жовква.

Він додав, що Україна має стати членом НАТО, але до цього вона має мати надійні гарантії безпеки.

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