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Підозрюваний вимагав у ЗМІ та прокуратури спростувати інформацію про його затримання, – Верховний Суд встановив, чи підлягає спростуванню інформація, отримана під час досудового розслідування

З питанням громадського правопорядку суспільство має бути обізнаним та ознайомленим, і таке поширення інформації відповідає практиці застосування Конвенції про захист прав людини і не є порушенням презумпції невинуватості, - позиція Верховного Суду.

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  1. В Україні

Вже 29 країн підтримали декларацію щодо гарантій безпеки для України, — Офіс Президента

19:54, 15 жовтня 2023
Натомість чотири країни ведуть переговори з нашою державою.
Вже 29 країн підтримали декларацію щодо гарантій безпеки для України, — Офіс Президента
Фото: AFP
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Чотири країни ведуть з нами переговори, а 29 вже підтримали декларацію щодо гарантій безпеки для України. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в ефірі телемарафону.

Зі слів представника ОП, враховуючи російське вторгнення та нинішню ситуацію в Ізраїлі цивілізованим країнам залишається лише об'єднуватись і подвоювати свої зусилля, щоб зупинити зло.

«Зараз не можна говорити про безпеку Європейського континенту чи інших континентів, не враховуючи позицію України. Те, що зараз відбувається на Близькому Сході, в Ізраїлі – ми бачимо дуже схожий почерк», – заявив Жовква.

Він додав, що Україна має стати членом НАТО, але до цього вона має мати надійні гарантії безпеки.

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