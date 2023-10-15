Уже 29 стран поддержали декларацию по гарантиям безопасности для Украины, — Офис Президента

В то же время четыре страны ведут переговоры с нашим государством.

Фото: AFP

Четыре страны ведут с нами переговоры, а 29 уже поддержали декларацию по гарантиям безопасности для Украины. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква в эфире телемарафона.

По словам представителя ОП, учитывая российское вторжение и нынешнюю ситуацию в Израиле, цивилизованным странам остается лишь объединяться и удваивать свои усилия, чтобы остановить зло.

«Сейчас нельзя говорить о безопасности Европейского континента или других континентов, не считая позиции Украины. То, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, в Израиле – мы видим очень схожий почерк», – заявил Жовква.

Он добавил, что Украина должна стать членом НАТО, но прежде она должна иметь надежные гарантии безопасности.

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