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  1. В Украине

Уже 29 стран поддержали декларацию по гарантиям безопасности для Украины, — Офис Президента

19:54, 15 октября 2023
В то же время четыре страны ведут переговоры с нашим государством.
Уже 29 стран поддержали декларацию по гарантиям безопасности для Украины, — Офис Президента
Фото: AFP
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Четыре страны ведут с нами переговоры, а 29 уже поддержали декларацию по гарантиям безопасности для Украины. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква в эфире телемарафона.

По словам представителя ОП, учитывая российское вторжение и нынешнюю ситуацию в Израиле, цивилизованным странам остается лишь объединяться и удваивать свои усилия, чтобы остановить зло.

«Сейчас нельзя говорить о безопасности Европейского континента или других континентов, не считая позиции Украины. То, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, в Израиле – мы видим очень схожий почерк», – заявил Жовква.

Он добавил, что Украина должна стать членом НАТО, но прежде она должна иметь надежные гарантии безопасности.

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