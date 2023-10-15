Финляндия хочет запретить сделки с недвижимостью для россиян

Планируется несколько законодательных проектов, которые могут запретить россиянам заключать сделки по недвижимости.

В Финляндии рассматривают возможность полного запрета сделок с недвижимостью для россиян, заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в интервью газете Helsingin Sanomat.

"Оценка операций с недвижимостью с гражданами странами за пределами ЕС, в частности с россиянами была пересмотрена. В течение зимы будет оценена возможность полного запрета этих сделок или значительных дополнительных ограничений", - сказал Хяккянен.

Кроме того, по его словам, в стране будет усилена проверка транзакций.

Министр также добавил, что такой запрет будет предусматривать ряд исключений, и, кроме того, будет утвержден перечень конкретных ситуаций, в которых подобные сделки будут возможны.

Также один из проектов заключается в том, что впоследствии закон может вмешаться сильнее, чем сейчас, если компании продадут что-то критическое не той стране.

"Чтобы не произошло так, как тогда, когда выяснилось, что россияне владеют Хельсинской верфью (предприятие для строительства и ремонта судов - ЭП) или чем-то другим", - добавил Хяккянен.

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