В Киеве из озера достали тело женщины

Трагедия произошла в столичных Бортничах.

иллюстрация ГСЧС

В Киеве в озере обнаружили тело женщины. Чтобы достать погибшую на берег, вызвали спасателей. Об этом сообщает ГСЧС.

Трагедия произошла в столичных Бортничах.

По словам спасателей, они получили сообщение, что в озере "Заплавном" обнаружили тело человека.

"На месте водолазы-спасатели извлекли тело женщины из воды, которое находилось в 6 метрах от берега. Погибшую передали правоохранительным органам, которые и будут устанавливать причины и обстоятельства трагического случая", - сообщили в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в центре Киева внезапно умерла женщина.

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