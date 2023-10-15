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  1. В Украине

В Киеве из озера достали тело женщины

08:03, 15 октября 2023
Трагедия произошла в столичных Бортничах.
В Киеве из озера достали тело женщины
иллюстрация ГСЧС
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В Киеве в озере обнаружили тело женщины. Чтобы достать погибшую на берег, вызвали спасателей. Об этом сообщает ГСЧС.

Трагедия произошла в столичных Бортничах.

По словам спасателей, они получили сообщение, что в озере "Заплавном" обнаружили тело человека.

"На месте водолазы-спасатели извлекли тело женщины из воды, которое находилось в 6 метрах от берега. Погибшую передали правоохранительным органам, которые и будут устанавливать причины и обстоятельства трагического случая", - сообщили в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в центре Киева внезапно умерла женщина. 

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